All’Aquilone “Ma che film la vita“

Ma che film la vita! a Lecco. Comincia martedì prossimo, il 23 maggio, e prosegue fino al 27 giugno, la quinta edizione del cineforum “Ma che film la vita!“, organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco. Le proiezioni sono in programma all’aperto, in piazza Garibaldi. Ogni film sarà accompagnato dall’introduzione critica di Gianluca Pisacane e di monsignor Davide Milano, prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. In caso di pioggia le proiezioni si terranno al Cinema Nuovo Aquilone. Si inizia il 23 maggio con “The Fabelmans“ di Steven Spielberg, per poi proseguire il 30 con “La stranezza“ di Roberto Andò. D.D.S.