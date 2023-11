Alla ricerca del fantasma delle nevi

Caccia al fantasma delle nevi. Stasera alle 20.30, al Museo di Storia Naturale di Morbegno, la conferenza di Armando Nappi sarà un viaggio alla scoperta di un animale iconico e di un’affascinante regione montana del mondo orientale. Il viaggio è quello di Nappi in Ladakh, regione dell’estremo Nord dell’India, con la speranza di riuscire a vedere il leopardo delle nevi, più noto come il fantasma delle nevi, un animale bellissimo ma in via di estinzione. Un’esperienza a più sfaccettature, circondati da una terra meravigliosa fatta di natura, cultura, reale, mistico, uomini e divinità. L’ingresso è libero con prenotazione a museo@comune.morbegno.so.it.