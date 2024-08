Alla conquista dei passi in bicicletta

La salita sul mitico Mortirolo darà il via alle ultime ascese senza motori… dell’edizione 2024 della Enjoy Stelvio Valtellina! È ormai al rush finale la kermesse, unica nel suo genere, che prevede, in determinate giornate d’estate, la chiusura ai mezzi motorizzati, auto, camion e moto, di alcuni dei passi alpini presenti in provincia di Sondrio per permettere a ciclisti e agli escursionisti di godersi un’ascesa senza alcuna preoccupazione. Un’iniziativa che, lanciata alcune stagioni fa, ha riscosso grande successo nel popolo dei cicloamatori, sempre pronti ad "invadere" pacificamente queste salite che hanno fatto la storia del ciclismo italiano e mondiale. Il ricco programma di questa ultima fase prevede per la giornata odierna la chiusura del passo del Mortirolo dalle 9 alle 13 da Sernio, paesino sopra Tirano, fino alla cima del passo. Una tappa che sicuramente vedrà sulle strade della zona del Tiranese un buon numero di cicloamatori provenienti non solo dalla provincia.

Domani l’Enjoy Stelvio Valtellina si sposterà in Alta Valle dove rimarrà chiusa al traffico veicolare, dalle 9 alle 13, la salita che conduce ai Laghi di Cancano a partire dalla località Fior d’Alpe nel comune di Valdidentro. Sabato sarà la volta dello storico Passo dello Stelvio che rimarrà a completa disposizione dei biker praticamente per tutta la giornata, dalle 8 fino alle 16. Verrà chiusa la strada SS38 da Bormio, località Bagni Vecchi fino al passo, da Trafoi (Bolzano), il paese natale del campionissimo di sci alpino Gustav Theoni, e da S. Maria Val Mustair (Svizzera) in concomitanza con la 22ª edizione della scalata "Cima Coppi". Il weekend si concluderà domenica con la chiusura della strada del passo del Gavia, da S. Caterina Valfurva, sul versante valtellinese, e da S. Appolinia, sul versante bresciano. Enjoy Stelvio si concluderà poi l’8 settembre con la salita a Campo Moro partendo da Lanzada. F.D’E.