Alcol al volante. Un denunciato

In vista della giornata in memoria delle vittime della strada, il 19 novembre, è stata organizzata dalla Polizia di Stato un’intensa campagna di prevenzione stradale e di repressione delle condotte di guida in stato di alterazione da alcol o droghe.

Durante la notte è stato programmato un servizio finalizzato al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica. Sulla ss 38 e nel centro di Sondrio. Veicoli controllati: 54 e soggetti controllati 88 di cui 1 denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.