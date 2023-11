Alberi a dimora per ricordare le nuove nascite Legambiente Erba ha organizzato l'evento "Un Albero, Un Nato" per dare ai genitori e ai bimbi nati nel 2022 la possibilità di piantare alberi a Merone. 25 piantine di salice, olmo e pioppo sono state messe a dimora. Appuntamento per il prossimo anno.