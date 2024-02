Al Teatro Fraschini. Branciaroli e Orsini “ragazzi irresistibili“

Tornano a fare coppia sulla scena due pilastri del teatro italiano, Franco Branciaroli e Umberto Orsini, con la commedia “I ragazzi irresistibili“ che Neel Simon scrisse nel 1972. Da domani alle 20,30 a domenica al teatro Fraschini si racconterà la storia di due attori del varietà che si ritrovano dopo molti anni. Si erano separati per insanabili incomprensioni. Sono stati invitati a riunirsi, per una volta, in una trasmissione tv. Un omaggio al mondo degli attori, alle loro fragilità, firmato da Massimo Popolizio come regista.