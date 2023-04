Agrinatura fa ventidue Riflettori sugli chef stellati

Torna uno degli appuntamenti più attesi a Lariofiere che con Agrinatura spalanca le sue porte alla primavera e al mondo della natura e dell’agricoltura. Sono oltre trentamila i visitatori attesi al salone che prenderà il via domani e proseguirà fino al 1 maggio, alla scoperta di 160 espositori provenienti da 14 regioni italiane. Oltre ai prodotti tipici, la curiosità del pubblico sarà sicuramente ripagata dagli stand dei parchi e delle oasi in cui trarre spunto per gite ed escursioni da programmare da qui alla fine della bella stagione. "Agrinatura è un manifestazione che apre la primavera - ha ricordato il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, introducendo il programma della 22^ edizione - È un momento fondamentale che completa la proposta del nostro quartiere fieristico, al fianco anche in questo evento delle aziende del territorio".

Coldiretti Como Lecco porta in fiera gli agri-showcooking, i laboratori didattici e promuoverà una raccolta di firme per dire no al cibo sintetico. Tra gli ospiti lo chef Gianni Tarabini della Fiorida di Mantello, premiato con la stella Michelin, che sarà protagonista del primo "live" culinario di sabato 29 aprile, giornata inaugurale. Domenica sarà la volta dello chef Giancarlo Rebuscini che svelerà la ricetta originaria della pasta alla carbonara, che prevedeva la salsiccia. Atteso anche lo chef Enrico Derflingher, che già lo scorso anno è stato tra i protagonisti di AgriNatura. Ancora, ampio spazio ai vini e all’olio delle due province lariane, con laboratori di degustazione dedicati, ma anche alle erbe aromatiche e ai formaggi, protagonisti di mostre storie e racconti. I più piccoli verranno invitati a "mettere le mani nella terra" con laboratori specifici. Agrinatura si potrà visitare da domani a lunedì dalle 9.30 alle 19.30, il biglietto è in vendita a 6 euro per gli adulti, 3 euro per i ragazzi dai 13 ai 17 anni, gratuito per i bambini. R.C.