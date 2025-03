Addio Croce: "Un riferimento per il calcio"

Grande uomo di sport e di calcio in particolare. Se ne è andato nella mattinata di domenica, a causa di un malore sopraggiunto nella nottata mentre si trovava in ospedale a Sondrio in cardiologia, Daniele Croce, 71 anni, il delegato provinciale del calcio valtellinese, colui che, insieme ai suoi fidati collaboratori, ha retto le file del gioco più bello del mondo in Valtellina e in Valchiavenna nell’ultimo decennio. Tante, tantissime, le testimonianze di affetto nei confronti di Daniele Croce, un dirigente assai apprezzato anche al di fuori dei confini valtellinesi e assai meticoloso che ha sempre operato per il bene del calcio provinciale. Lo ricorda con affetto e stima Diego Fattarina, delegato regionale alla FIGC per tantissimi anni e amico di lunga data. "La notizia della morte di Daniele mi ha lasciato attonito, senza parole – dice Fattarina -. Lo conoscevo dagli anni ’70, è stato per 4 anni un valido collaboratore del mio studio. Poi si è presentata l’occasione di lavorare all’INPS e Daniele è diventato un dipendente del settore pubblico. Siamo sempre rimasti in contatto, lui ha operato nel mondo del calcio femminile con la Pontese per tanti anni. Dopo la presidenza Fantò, è stato nominato delegato provinciale della FIGC, ruolo che ha ricoperto per 12 anni con grande serietà, passione, dedizione e grandissima competenza. Il mondo del calcio provinciale e regionale ha perso un grande delegato, io ho perso un amico che sentivo anche più volte ogni settimana…. Condoglianze alla famiglia". In segno di lutto, le partite delle rappresentative provinciali di Sondrio delle categorie Giovanissimi e Allievi sono state rinviate a data da destinarsi. I funerali di Daniele Croce si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14 a Morbegno.

F.D’E.