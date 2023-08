Addio a Ennio Airoldi Punto di riferimento del Csi di Lecco

Un brutto male si è portato via Ennio Airoldi, il presidente provinciale del Csi di Lecco. Aveva 60 anni. Lascia la moglie e tre figli. Ennio era stato anche tra i fondatori dell’Osgb, la società sportiva dell’oratorio di Merate, dove abitava. "Non esistono parole in momenti così – sono le parole di cordoglio proprio degli atleti e dei dirigenti dell’Osgb -. Vogliamo ricordarti e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per la nostra società e per la comunità di Merate". "La sua attenzione alle persone e il suo generoso impegno, insieme alla sua grande disponibilità, hanno fatto sì che tutti lo stimassero. Ennio lascerà un vuoto enorme", è il ricordo dell’assessore allo Sport di Lecco Emanuele Torri. Il funerale si svolgerà lunedì alle 15.30.