Abbonamento a Palazzo Besta. Ingressi illimitati a soli 10 euro

Un aprile di proposte originali e curiose, per Palazzo Besta di Teglio. Si inizia domenica alle 14.30 - la prima domenica del mese a ingresso gratuito - con la presentazione di novità e appuntamenti per il 2025, a partire dall’abbonamento: con 10 euro consente ingressi illimitati tutto l’anno e partecipazione alle attività del museo. Il pomeriggio, Un tè a Palazzo Besta, prevede una piccola merenda, giochi e letture per i più piccoli. Per i bimbi anche, alle 10.30 di sabato, “Che animale sarà?“.