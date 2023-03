Abbiategrasso a festa Al via la classicissima

La città del Leone si appresta a vivere due intense giornate di passione ciclistica. Sabato alle 9,45 in piazza Cavour ci sarà la partenza della Milano-Sanremo, edizione numero 114, con i corridori che attraverseranno le vie centrali della città prima di immettersi sulla circonvallazione e puntare verso Bereguardo.

I corridori passeranno in via Serafino dell’Uomo, viale Manzoni, corso Italia, via Cantù, piazza Castello, corso Matteotti, corso san Martino, via Cattaneo, viale Cavallotti e via Paolo VI. Dopo 31 chilometri, nell’abitato di Pavia, si immetteranno sul tracciato classico verso la Riviera.

Il giorno che precede la corsa gli appassionati di ciclismo potranno vedere da vicino i protagonisti della Classicissima, alla presentazione delle squadre, in piazza Castello, dalle ore 16.30.

Il Comitato organizzatore sta già provvedendo a creare la giusta atmosfera. Striscioni sono stati posizionati sulle vie di accesso alla città e lungo il tracciato. Nei negozi molte vetrine sono state abbellite con le immagini della Classicissima scattate dai fotografi professionisti Fabrizio Delmati e Roberto Bettini, ma anche con gli scatti dell’archivio Rosetta sul tema “Abbiategrasso in bicicletta“, con i volti dei molti ragazzi che hanno indossato le maglie del Velo Sport, i loro successi, e i volti di chi per decenni ha promosso e praticato il ciclismo in città.

Tra questi quel GuerrinoTosello che ha corso tre volte la Sanremo tra il 1967 e il 1970.

Nella giornata di sabato non ci sarà il mercato e saranno chiuse le scuole superiori (Alessandrini e Bachelet). In città bar e ristoranti proporranno degustazioni, cocktail e menù dedicati alla Milano Sanremo. In piazza Marconi, nell’omonima pasticceria premiata con tre torte dal Gambero Rosso, il maestro pasticcere Andrea Besuschio proporrà il nuovo dolce dedicato alla partenza della Classicissima.

Giovanni Chiodini