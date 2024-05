A scuola arriva Di Caterino tra i più talentuosi flautisti jazz

Prosegue giovedì e venerdì il “Programma Evolution“ dell’Istituto Facchinetti, a supporto della creatività e della promozione culturale dei giovani. Giovedì alle 10 verrà realizzato un podcast; venerdì alle 11 la scuola superiore ospiterà Aldo Di Caterino (nella foto), tra i più talentuosi interpreti nazionali del flauto jazz. Venerdì alle 21 al Cinema Teatro di via Dante il musicista sarà in concerto con Enrico Pieranunzi (pianoforte), Carlo Bavetta (contrabbasso), Cesare Mangiocavallo (batteria). Ingresso a libera donazione. "L’Amministrazione comunale è lieta di aver sostenuto il progetto culturale diretto da Mario Caccia che ha coinvolto l’Isis Facchinetti – afferma l’assessore alla Cultura Davide Tarlazzi – La nostra biblioteca civica è diventata location delle interviste live ai protagonisti del panorama jazzistico italiano, realizzate dagli studenti. Ora il concerto di Di Caterino, Bavetta, Mangiocavallo e Pieranunzi costituisce un vero evento nel panorama jazzistico nazionale dell’anno".

Aldo Di Caterino suonerà un flauto traverso in do e contralto. Il contrabbassista Carlo Bavetta e il batterista Cesare Mangiocavallo rappresentano il meglio della nuova scena italiana. Enrico Pieranunzi fa parte del Gotha internazionale ed è considerato uno dei più grandi interpreti del pianoforte, oltre che compositore di brani che vengono suonati in tutto il mondo. È stato al fianco di miti leggendari: uno su tutti, Chet Baker. E ha collaborato persino con Ennio Morricone.

S.V.