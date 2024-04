A Baradello armi e sapori di altri tempi

Continua la stagione “Dai colore alle tue passioni“ al Castel Baradello di Como, che sabato e domenica ospiterà due eventi particolari: rispettivamente la “Scherma storica e figuranti al Castello“ e “Taste The Castle“. Sabato alle 11.30 si avrà la possibilità di vedere e provare, in modo sicuro ed educativo, le armi in uso nei periodi di massimo splendore del Castello. Domenica dalle 15 alle 18 il Colle si trasforma nella casa dei sapori lariani con degustazioni di prodotti locali selezionati da Slow Food e guide e narratori speciali, i ragazzi di Enaip Como Indirizzo Turismo per visitare la torre del Castello. Info www.slowlakecomo.com.