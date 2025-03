I 200 anni del Passo dello Stelvio, grande festa collettiva per la strada dei record

Per la presentazione pubblica delle iniziative del bicentenario, l’amministrazione comunale ha scelto la Stua Granda di Palazzo De Simoni e l’ultimo degli appuntamenti con Leggi Bormio, l’incontro con l’autore di “Una mattina sulla strada dello Stelvio“, Stefano Bedognè. Dopo il benvenuto dell’assessore alla Cultura, Paola Romerio Bonazzi, è toccato al sindaco Silvia Cavazzi illustrare il programma dei festeggiamenti, tra eventi specifici e manifestazioni ricorrenti in edizione speciale, da aprile a ottobre, con l’acme che si raggiungerà il 5 e 6 luglio con la celebrazione ufficiale.

Al Passo, che i partecipanti potranno raggiungere con un servizio navetta, saranno allestiti un palco, mercatini e stand gastronomici: sono previste sfilate di carrozze trainate da cavalli, esibizioni di bande e cori. Una grande festa collettiva, con la chiusura al traffico della strada su tutti i lati, che unirà i tre territori, Valtellina, Engadina e Val Venosta. “I festeggiamenti - ha detto il sindaco Cavazzi - sono l’occasione per ricordare e divulgare la storia di questa strada, dalle sue radici agli eventi che l’hanno vista protagonista attraverso documentari, immagini e testi, ma grazie ai laboratori che apriremo alla gioventù di Bormio guarderemo anche al futuro”.

Sono stati predisposti un logo, con il numero 2 a formare una doppia curva in omaggio ai tornanti, e il merchandising che lo veicola: maglie, cappellini, matite, portachiavi, borracce e tazze per conservare il ricordo di chi parteciperà. Si comincerà il 26 aprile con la proiezione del docufilm di Alessandro Melazzini ‘Stelvio. Crocevia della pace’, nella Sala congressi di Bormio Terme, per proseguire il 28 maggio con l’arrivo della tappa del Giro d’Italia. Seguiranno la Stelvio Santini e il passaggio delle Ferrari, l’inaugurazione della scultura Battito, donata da Marco Alberti, in prossimità del tornante Folgore, e, dopo le celebrazioni per la ricorrenza del 5 e 6 luglio, la Settimana del ciclismo.