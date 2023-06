15 anni di AmbriaJazz: ritorna il festival itinerante con 16 concerti tra Italia e Svizzera

AmbriaJazz è ormai ai nastri di partenza. Ritorna il Festival itinerante alpino organizzato dall’Associazione AmbriaJazz ODV in collaborazione con il Comune di Piateda, capofila del progetto. Il festival, dopo la preview con un concerto tutto green a Chiavenna il 4 giugno, prevede altri 16 spettacoli coinvolgendo 11 comuni italiani e 2 svizzeri dal 30 giugno al 6 agosto. Il 2023 rappresenta un anno importante perché la kermesse taglia il traguardo delle 15 edizioni.

Quindici anni in cui il festival itinerante ha portato musica di elevatissima qualità nei luoghi più belli della provincia di Sondrio, trasformandosi da una piccola manifestazione locale in festival conosciuto e stimato in tutta Italia e all’estero. A renderlo così apprezzato agli occhi del pubblico appassionato e degli addetti ai lavori è la programmazione attenta e aggiornata dei migliori progetti musicali contemporanei, con attenzione ai giovani talenti emergenti, italiani ed europei. I 15 anni di AmbriaJazz sono celebrati con una mostra fotografica virtuale.

Il primo appuntamento è dal 30 giugno al 2 luglio quando a Morbegno, Piateda Alta, Ardenno andranno in scena concerti sul tema “Esordi del jazz negli Stati Uniti“. Sono stati selezionati progetti musicali ispirati alle work songs afroamericane e al Dixieland degli anni 20-’30-’40 negli Usa. Il programma con tutte le informazioni è consultabile sul sito ambriajazzfestival.it.

F.D.E.