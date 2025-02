Sci alpinismo, quattro nuovi itinerari a Bormio e lo Skimofestival

Amate salire con le pelli e scendere con gli sci fino a valle sulla neve perfettamente preparata delle piste? Le valli di Bormio sono uno straordinario parco giochi naturale. Da questa stagione, gli amanti dello sci alpinismo hanno non uno, ma quattro motivi in più per vivere la loro passione in Alta Valtellina, grazie ai nuovi Stelvio Natural Skimo Trails. Il nuovo progetto racchiude infatti quattro itinerari gestiti, con coefficienti di difficoltà che rispondono alle esigenze degli scialpinisti principianti come dei più esperti: Bormio 2000 – La Rocca, Valdisotto/Forte di Oga – San Colombano, Santa Caterina Valfurva – Plaghera, Valdidentro/Rasin – Cuna Alta.

Realizzati in collaborazione con le Società Impianti del comprensorio di Bormio, i Comuni e diverse realtà del territorio, grazie al lavoro di un team di esperti che ne monitora costantemente condizioni di neve e di praticabilità, i quattro percorsi offrono l’opportunità di esplorare in sicurezza gli splendidi paesaggi innevati delle valli di Bormio, salendo fra il silenzio della natura e gustandosi la discesa sulle piste delle ski aree di Bormio, dove nel 2026 proprio lo Sci Alpinismo vivrà il suo debutto assoluto come disciplina olimpica nel programma di Milano Cortina 2026.

Ma non è finita qui, per chi vorrà scoprire di più sugli Stelvio Natural Skimo Trails, le date da segnare sul calendario sono dal 7 al 10 Febbraio 2025, quando a Santa Caterina Valfurva, in località La Fonte, la community outdoor si riunirà per lo Skimofestival, il primo festival dedicato interamente allo scialpinismo in Italia, che già nella prima edizione del 2024 ha registrato migliaia di presenze e moltissimo entusiasmo.