La magia del Natale in Valtellina: dieci idee di mercatini e presepi nei borghi più suggestivi

Sondrio, 30 novembre 2024 - Quando manca meno di un mese a Natale, ogni piccolo borgo e cittadina della Valtellina si addobba a festa e si fa invadere dal clima natalizio. Tra presepi storici e mercatini, le settimane che verranno saranno ricche di appuntamenti per tutti i gusti all'insegna delle feste più belle dell'anno. Ecco dunque le proposte a tema natalizio che renderanno la gita in Valtellina qualcosa di assolutamente magico, tra luci e bancarelle dei mercatini, immersi in paesaggi innevati e circondati da panorami superbi.