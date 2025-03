Policlinico San Donato: nuova unità di Neurologia e Stroke Unit

San Donato Milanese (Milano), 31 marzo 2025 - L'Irccs Policlinico San Donato annuncia l'avvio della nuova Unità operativa di Neurologia e Stroke Unit, diretta da Maria Salsone, per la cura delle malattie neurologiche, croniche e acute. La Stroke Unit, di I livello, è inserita all'interno della rete regionale Sun (Stroke Unit Network) Lombardia ed è associata come centro di II livello-Hub all'Irccs ospedale San Raffaele di Milano .

"Il nostro obiettivo - afferma Salsone, responsabile Uo Neurologia e Stroke Unit, Ambulatorio disordini del movimento, nonché professore associato di neurologia all'ateneo Vita-Salute - è quello di diventare un punto di riferimento nella neurologia, grazie allo sviluppo di terapie personalizzate, con un approccio di neurologia di precisione. Per questo motivo la nostra unità punta sulla ricerca clinica e scientifica, con un focus particolare sul trasferimento tecnologico delle conoscenze, tema centrale per creare innovazione e generare un impatto sociale concreto. La nostra ricerca si concentra principalmente sullo sviluppo di tecnologie innovative e di dispositivi biomedicali basati sull'uso di biomarcatori di malattia, per la diagnosi precoce delle malattie neurologiche".

La nuova Uo della struttura di San Donato Milanese mette al servizio del paziente ambulatori di Neurologia generale e diversi ambulatori dedicati a patologie specifiche tra cui i disturbi del movimento, le cefalee, il decadimento cognitivo, le malattie neuromuscolari e l'epilessia, informa una nota del Gruppo San Donato (Gsd) di cui il policlinico alla porte di Milano è capofila.

Un elemento distintivo della nuova unità - come detto- è anche il forte impegno nella ricerca clinica e scientifica. Peculiarità è anche la Biobanca neurologica, che raccoglie fluidi biologici e tessuti per la ricerca e utilizza tecnologie innovative come la biopsia fluida per analizzare campioni biologici senza bisogno di un intervento chirurgico. Il team partecipa a progetti di ricerca nazionali e internazionali ed è coinvolto nella formazione universitaria e post-universitaria presso l'università Vita-Salute San Raffaele.