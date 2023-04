Obesità e sovrappeso vi tolgono fino a 8 anni di vita ma guarire si può. Ecco alcuni consigli

Milano, 13 aprile 2023 – Gli italiani un popolo di obesi o in sovrappeso anche se, per una volta, il record europeo non è nostro. Un primato spetta a Malta e all’Irlanda ma che non cancella il problema in Italia e soprattutto i rischi compresa una prospettiva di vita di lunga minore rispetto a chi è in linea

Il peso degli italiani

In Italia oltre il 48% della popolazione è obeso (più del 10%) o in sovrappeso (circa il 38%) e a livello europeo il nostro è tra i Paesi con la più bassa incidenza, mentre a Malta o in Irlanda oltre il 60% della popolazione è obesa e in sovrappeso. L'Organizzazione mondiale della sanità ha messo in guardia l'Europa perché nel 2030 la situazione peggiorerà per quasi tutti gli Stati europei.

Obesità infantile

Se il tema obesità degli adulti non lascia dormire sonni tranquilli, ancora più preoccupante è la situazione relativa all'obesità infantile: in Europa, l'Italia è il Paese dove si registra il numero maggiore di bambini affetti da questa vera e propria malattia. Un bambino obeso ha il 75-80% di probabilità di essere domani un adulto obeso.

Tumore e infarto

Già oggi il 35% dei cancri è imputabile all'obesità, così come il 40% degli infarti. Il 95% dei diabetici di tipo 2 (quello alimentare) è in sovrappeso od obeso. Il 64% di questi malati ha necessità di ospedalizzazione, la causa maggiore di spesa per una azienda sanitaria.

Otto anni di vita in meno

Il mangiare tanto e male, inoltre, riduce l'aspettativa di vita di 8 anni per l'uomo obeso e di 6 anni per la donna obesa. Riduce anche gli anni di vita in salute, ovvero gli ultimi, 18 anni di vita non in salute per l'uomo, ben 19 per la donna.

Come cambiare