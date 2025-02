Disabilità visiva, intelligenza artificiale e strumenti digitali innovativi per la riabilitazione di bambini e ragazzi

Brescia, 7 febbraio 2025 – La tecnologia sempre più al servizio della medicina: intelligenza artificiale, strumenti digitali innovativi e interventi personalizzati possono aiutare bambini e adolescenti con disabilità visiva. Prende il via in Italia e in 8 Paesi in Europa, grazie ai finanziamenti europei Horizon 2024, per i prossimi quattro anni, il progetto Vippstar coordinato dalla Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Università di Brescia, in collaborazione con ASST Spedali Civili e il centro Light di Brescia.

L'obiettivo è quello di fornire a bambini e adolescenti con disabilità visiva, associata o meno ad altre disabilità, strumenti che favoriscano l'autonomia e li aiutino ad affrontare le sfide quotidiane: dalle attività di riabilitazione precoce a quelle di sostegno, all'apprendimento, all'inclusione sociale, alla promozione del neurosviluppo, della salute mentale, del benessere e della qualità di vita, dall'infanzia all'adolescenza.

In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete - Safer Internet Day 2025, istituita e promossa dalla Commissione europea, Sinpia, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, mette in luce le nuove frontiere che internet e i nuovi sistemi informatici offrono al servizio della salute dei più piccoli, grazie alle sinergie tra intelligenza artificiale e tecnologie digitali innovative, rispettando i più alti standard di sicurezza, trasparenza e privacy.

Per quei ragazzi in età adolescenziale sarà applicata un'altra tecnologia innovativa, il lettore e coach nutrizionale, uno strumento basato sull'intelligenza artificiale, progettato per guidare le famiglie e i bambini verso abitudini alimentari sane e migliore qualità di vita.

“L'integrazione di intelligenza artificiale e strumenti di salute digitale nell'assistenza ai bambini con disabilità visiva - sottolinea Massimo Molteni, neuropsichiatra infantile e Responsabile dell'Area di Ricerca in Psicopatologia dello Sviluppo, Irccs Eugenio Medea, Associazione La Nostra Famiglia e membro Sinpia - ha il potenziale di trasformare il modo in cui questi individui gestiscono la loro salute e benessere. Vippstar non riguarda solo il miglioramento della vista: si tratta di fornire ai bambini e agli adolescenti con disabilità visiva gli strumenti necessari per condurre vite più piene, sane e indipendenti".

Con la guida dell'Istituto Superiore di Sanità, insieme all'Università di Edimburgo, sarà poi sviluppata una rete transnazionale per la raccolta di dati in tutta Europa - Vippstar-net - che permetterà un monitoraggio a lungo termine dei profili dei soggetti con disabilità visiva, così da fornire una solida base di prove per lo sviluppo di strategie di cura personalizzate.