Aiuto psicologico, al via il nuovo servizio di cure primarie a Bergamo: come accedere

Bergamo, 3 febbraio 2025 – Al via nella ASST Papa Giovanni XXIII il nuovo servizio di Psicologia delle Cure Primarie, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità alle cure psicologiche, rispondere in maniera tempestiva ai primi segni di disagio psicologico e prevenire l'aggravarsi delle situazioni di vulnerabilità.

Il servizio è operativo in tutte le Case di Comunità della ASST, rafforzando ulteriormente la rete di assistenza psicologica territoriale e promuovendo il benessere psicologico dei cittadini. È uno dei settori strategici individuati da Regione Lombardia per dare risposte concrete e attuali, anche in termini di prevenzione, secondo il Piano Socio Sanitario Regionale 2024-2028.

“La Psicologia delle Cure Primarie rappresenta un'importante evoluzione nel più ampio contesto della sanità territoriale - ha spiegato Maria Simonetta Spada, Direttore del servizio di Psicologia dell'ASST Papa Giovanni XXIII -. Il servizio si inserisce all'interno delle Case di Comunità, punto di riferimento per la presa in carico globale del cittadino, favorendo prossimità alla popolazione e facilità di accesso. Si rivolge a persone di ogni età e alle loro famiglie. Una particolare attenzione è dedicata alle persone fragili, siano esse adolescenti, persone affette da cronicità e chiunque si trovi ad affrontare eventi di vita stressanti come la perdita del lavoro o altre crisi evolutive nel ciclo di vita. Negli ultimi anni, soprattutto nel contesto post-pandemico, si osserva purtroppo nella popolazione un disagio psicologico in crescita, testimoniato anche dai molteplici fatti di cronaca violenti. L'esperienza collettiva della pandemia ha amplificato le difficoltà emotive e relazionali, aggravando il malessere psicologico".

Gli psicologi del servizio collaborano strettamente con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti e di continuità assistenziale, infermieri di famiglia e di comunità e altri professionisti sanitari e sociali presenti sul territorio, lavorando in rete con le altre istituzioni del territorio come i Comuni, gli Ambiti e le realtà educative, nella consapevolezza che il benessere psicologico è una componente essenziale del diritto alla salute.

L'accesso al servizio è semplice e diretto. Il cittadino può rivolgersi al Punto Unico di Accesso (PUA) delle Case di Comunità di Borgo Palazzo, Zogno, Villa D'Almè, e Sant'Omobono, oppure contattare l'Unità di Psicologia del Papa Giovanni al numero 035.2674482. È possibile accedere anche su invio di altri professionisti della rete.