Covid, l’Oms: emergenza mondiale finita. I dati della Lombardia aggiornati a oggi

Milano, 5 maggio 2023 - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi la fine dell'emergenza sanitaria internazionale per il Covid-19. Un incubo iniziato quasi tre anni e mezzo fa con la Lombardia che ha pagato un prezzo pesantissimo.

L’Oms

"E' con grande speranza che ora io dichiaro la fine del Covid-19 come emergenza sanitaria globale, ma comunque questo non significa che il Covid sia finito in termini di minaccia alla salute globale". Lo ha detto in conferenza stampa il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus. "Resta il rischio di nuove varianti emergenti che possono causare nuove ondate di casi e morti. La cosa peggiore che i paesi possano fare ora - ha avvertito - è usare questa notizia per abbassare la guardia, per smantellare il sistema che hanno costruito e per lanciare alla gente il messaggio che il Covid non è più qualcosa di cui preoccuparsi".

Italia e Lombardia

Italia lo stato di emergenza è stato dichiarato il 31 gennaio 2020 mentre è del 18 febbraio 2020 il primo caso di Covid a Codogno e la zona Rossa in Lombardia. Una situazione radicalmente cambiata dopo anni difficilissimi per tutti: al 4 maggio 2023, secondo i dati resi noti dalla Regione Lombardia, i ricoverati in terapia intensiva sono 3 e 167 quelli ricoverati con sintomi nei normali reparti ospedalieri

Questi i numeri lombardi dall'inizio della pandemia:

Decessi : 45.898 (28 negli ultimi sette giorni)

: 45.898 (28 negli ultimi sette giorni) Dimessi guariti : 4.106.068

: 4.106.068 Tamponi totali : 45.586.968

: 45.586.968 Casi totali positivi: 4.154.840

Questo invece l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 4 maggio e mercoledì 3 maggio: