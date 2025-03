Medici gettonisti, i numeri di Bertolaso: “Ridotti del 30% in un anno per un risparmio di 25 milioni”

Milano – “Ormai ogni giorno sindacati, fondazioni, ministeri e anche agenzie importanti tirano fuori dei numeri. Numeri che possono essere utilizzati o gestiti a seconda di quelli che sono gli obiettivi" con il report dell'Anac sui gettonisti che tiene in considerazione "anche i dati di alcuni mesi del 2023. Noi abbiamo, come unica regione, ridotto questo fenomeno. Abbiamo chiuso la vicenda dei gettonisti. I numeri non sono definitivi ma stiamo facendo passi avanti importanti. Dal 2023 al 2024 il numero è stato abbattuto di 440 unità, quasi il 30% in meno, con un risparmio di spesa di circa 25 milioni".

Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare

Così l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso rispondendo a un'interrogazione del capogruppo del M5s Nicola Di Marco. Secondo Bertolaso, "è interessante questo lavoro che ha fatto l'Anac, peccato che riguarda una metodologia di calcolo completamente diversa dalla realtà che considera come spesa il valore complessivo dei contratti stipulati in un determinato periodo di riferimento, che parte da giugno del 2023, molto prima che questa giunta applicasse la delibera che chiudeva la vicenda dei gettonisti". "Sono state calcolate - ha proseguito - tutta una serie di previsioni di spesa per competenza e non per cassa che sono diverse dai numeri reali di quello che abbiamo speso". "

I medici gettonisti li abbiamo dimezzati in un anno, sugli infermieri siamo più lenti, ma anche lì stiamo calando" e sul "costo reale" nel 2024 "abbiamo speso meno di 50 milioni di euro, non quei 100 milioni che dice Anac". Il tema sarà affrontato dalla commissione salute della Conferenza: "Solo una Regione che si opporrà a richiesta proroga di questa situazione e sarà la Lombardia" ha concluso Bertolaso.