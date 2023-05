Elezioni comunali 2023, come si vota, candidati e fac simile della scheda elettorale

I cittadini di 106 comuni lombardi sono chiamati a votare alle elezioni amministrative, che rinnoveranno il sindaco e il consiglio comunale della loro città. Si può votare domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15 portando con sé la tessera elettorale e un documento d’identità valido (es. carta d’identità, patente e passaporto).

Ogni elettore riceverà una sola scheda elettorale con un’insieme di candidati sindaco sostenuti da un certo numero di liste elettorali. Sì può votare facendo un segno sul nome del candidato sindaco o su una delle liste che lo sostengono, ma non si può votare per un candidato e contestualmente per una lista che non lo sostiene.

È anche possibile – ma non obbligatorio – esprimere delle preferenze per i candidati al consiglio comunale, scrivendo nome e cognome nello spazio accanto alla lista per quale il consigliere è candidato. Nei comuni con meno di 5 mila abitanti si può esprimere una sola preferenza, mentre in quelli con più di 5 mila abitanti se ne possono esprimere due.

Di seguito, i candidati e i fac simili delle liste elettorali dei maggiori comuni lombardi, quelli con oltre 15 mila abitanti. In questi comuni, se un candidato non ottiene il 50 per cento dei voti, si va al ballottaggio, che avverrà il 28 e 29 maggio. Nel ballottaggio si sfidano i due candidati che hanno ottenuto più voti: quello che prende anche solo un voto più viene eletto sindaco.

A Brescia, uno dei due capoluoghi al voto insieme a Sondrio, ci sono quattro candidati sindaci. Laura Castelletti, attuale vicesindaco, è sostenuta da otto liste di centrosinistra, mentre Fabio Folfi, già vicesindaco ai tempi della giunta Paroli, è sostenuto dai partiti di centrodestra. Ci sono poi Alessandro Lucà, supportato dalle liste di sinistra radicale e dal Movimento 5 Stelle, e Alessandro Maccabelli con la sua lista civica.

Nel capoluogo di Sondrio il sindaco uscente Marco Scaramellini, appoggiato dal centrodestra, viene sfidato dal candidato del centrosinistra Sumone Del Curto e dal candidato civico Luca Zambone, supportato da Letizia Moratti.

230668_COMUNALI_SONDRIO_FAC-SIMILE

Ad Arese è una sfida a tre. Dopo dieci anni della giunta di Michele Palestra si contendono il voto Giovanni Congi, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, Luca Nuvoli per il centrosinistra, e Roberta Tellini – assessore della giunta uscente – supportata da Forza Italia e da alcune liste civiche.

Nel comune di Bareggio, in provincia di Milano, la sindaca uscente Linda Colombo, del centrodestra, è sfidata da Lorenzo Zanzottera, sostenuto dai partiti di centrosinistra e dal candidato civico Davide Casorati.

Nel comune milanese di Bresso – di circa 26 mila abitanti – sono solo due i candidato sindaco: il primo cittadino uscente Simone Cairo, di 54 anni, appoggiato dal centrodestra, e Antonio Galliano, di 73 anni, sostenuto dai partiti di centrosinistra e da alcune liste civiche.

Il comune di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, ha quasi 35 mila abitanti e il suo consiglio comunale è contesto tra quattro candidati: Damiano Chirico per il centrosinistra, Roberto Assi per il centrodestra, Olga Sudano candidata per Unione Popolare e Giovanna Borsotti, con una lista civica sostenuta da Italia Viva.

Cinisello Balsamo, coi suoi 70 mila abitanti, è il più popoloso della provincia di Milano. Alle amministrative ci sono cinque candidati sindaci e 15 liste elettorali. Il sindaco uscente, Giacomo Ghilardi, è sostenuto dal centrodestra. A sfidarlo c’è Luca Ghezzi, ex vicesindaco della Trezzi, con uno schieramento che mette insieme il centrosinsitra, la sinistra radicale, il Movimento 5 Stelle e diverse liste civiche. Ci sono poi Giuseppina “Giusi” Gentile, sostenuta da Italia Viva e Azione, il candidato civico Roberto Mastromatteo e l’outsider Sergio Agrello, sostenuto dal partito di Gianluigi Paragone.

A Gorgonzola, in provincia di Milano, è una sfida a quattro. Per il centro sinistra e il Terzo Polo c’è Ilaria Scaccabarozzi, mentre Fabio Iannotta è sostenuto dal centrodestra. Antonio Zantonini si candida con la sinistra radicale e il Movimento 5 stelle e, infine, c’è il candidato civico, nonché vigile, Matteo Pedercini.

4_Gorgonzola_new

Nel comune brianzolo di Nova Milanese ci sono tre candidati. La vicesindaca di Cusano Milanino (ma residente in città), appoggiata dal centrodestra, il candidato del centrosinistra Fabrizio Pagani e infine Andrea Romani, sostenuto da una lista civica.

Con i suoi 44 mila abitanti, Seregno è uno dei maggiori comuni della provincia di Monza e Brianza. Sono cinque i candidati in corsa: il sindaco uscente di centrosinistra Alberto Rossi, il candidato del centrodestra Giacinto Mariani sono i principali sfidanti. Ci sono poi Tiziano Mariani con una lista civica sostenuta da Letizia Moratti, Luca Colombo per il Movimento 5 Stelle e infine Norberto Riva appoggiato dal partito Italexit di Gianluigi Paragone.

I comuni di Cologno Monzese e Carate Brianza non hanno pubblicato sul proprio sito il fac simile della scheda elettorale. A Cerate, in provincia di Monza e Brianza, è una sfida a due: il sindaco uscente Luca Veggian, sostenuto dalla coalizione del centrodestra e due liste civiche, sarà sfidato da Fabio Casiraghi, appoggiato dal centrosinistra.

A Cologno Monzese era insediato un commissario prefettizio, dopo la caduta della giunta di centrodestra guidata dal leghista Angelo Rocchi che, in questi mesi, ha lavorato per ricandidarsi a sindaco sostenuto da Noi Moderati e una lista civica. Lo sfida Stefano Zanelli, sostenuto da centrosinistra, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. La Lega si presenta con Dania Perego, già assessora, mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno candidato Giuseppe Di Bari.