Elezioni comunali, le 13 città lombarde al ballottaggio del 23 e 24 giugno

Dei 961 Comuni chiamati chiamati ad eleggere il sindaco e a rinnovare il parlamentino in Lombardia l’8 e 9 giugno, una dozzina dovrà ricorrere al ballottaggio in programma domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024.

In primis c’è il capoluogo di provincia Cremona. Qui il candidato del centrodestra Alessandro Portesani ha chiuso il primo turno con il 43,19% delle preferenze, mentre il vicesindaco uscente Andrea Virgilio lo tallona al 41,94.

Sarà testa a testa anche in sette centri dell’hinterland milanese over 15mila abitanti che non hanno chiuso ancora la contesa elettorale ed eleggeranno il primo cittadino tra due settimane al termine del consueto rito di apparentamenti o appoggi esterni: sono Cusano Milanino, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

Sarà spareggio in due centri del Varesotto: Malnate e Samarate dove centrodestra e centrosinistra si contendono la fascia tricolore con le liste civiche rimaste fuori dai giochi. In provincia di Mantova, invece, ballottaggio nel solo comune di Porto Mantovano. Chiudono l’elenco dei “duellanti” gli aspiranti sindaci a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, e a Chiari, nel Bresciano.

Il ballottaggio che si terrà domenica 23 giugno 2024 dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 24 giugno 2024 dalle 7:00 alle 15:00 . Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione.