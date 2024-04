Elezioni europee, i candidati Pd in Lombardia: Cecilia Strada capolista, sorpresa Zan

Milano – Sarà Cecilia Strada, ex presidente di Emergency, la capolista del Pd in Lombardia e nella circoscrizione Nord Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d’Aosta) per le elezioni europee, in programma i prossimi 8 e 9 giugno.

Tutti i capolista

Le liste dem per la competizione elettorale sono state presentate nella mattinata di oggi domenica 21 aprile dalla direzione del partito. La segretaria Elly Schlein sarà capolista nella circoscrizione Centro e Isole), il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini nella circoscrizione Nord est (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), Cecilia Strada nel Nord Ovest e Lucia Annunziata nella circoscrizione Sud.

In Lombardia

In Lombardia e nella circoscrizione Nord ovest i candidati sono Cecilia Strada, Brando Benifei, Irene Tinagli, Alessandro Zan, Antonella Parigi, Giorgio Gori, Eleonora Evi, Piefrancesco Maran, Elena Cossato, Davide Mattiello, Monica Romano, Emanuele Fiano, Lucia Artuss, Fulvio Centoz, Donatela Alfonso, Fabio Pizzul, Luca Giaiè. Non ricandidati quindi Patrizia Toia e Giuliano Pisapia.