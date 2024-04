La torta per Bossi e il flash-mob dei 40 anni della Lega

Milano – Due giorni per un confronto ravvicinato fra le due anime della Lega a quarant’anni dalla fondazione della Lega Autonomista Lombarda. Quella che si richiama alle origini, agli ideali costitutivi come autonomia, federalismo, questione settentrionale, si ritroverà domani a Gemonio, dove vive Umberto Bossi, il patriarca fondatore. Inequivocabile il messaggio in una frase della locandina: "Manifestazione vietata a chi vuole tassare il Nord per finanziare il ponte di Messina". Ritrovo alle 15 in piazza Libertà. Ci saranno il Partito Popolare del Nord di Roberto Castelli, il Comitato Nord, voluto da Bossi all’interno della Lega per Salvini premier, altre sigle nordiste, tutti raccolti all’interno dell’Associazione Patto per il Nord. Per il Senatur è stata preparata una torta che gli sarà portata in casa da Castelli e da altri. "Si sono ricordati di Bossi e del federalismo perché sono in caduta libera: ora lo hanno tirato fuori in maniera strumentale", dice l’ex ministro della Giustizia, che lo scorso anno ha lasciato il partito.

Lega in festa domenica nella "culla" di Varese, in piazza del Podestà, sotto la sede storica, a partire dalle 11.30. L’appuntamento è organizzato dalla segreteria regionale della Lega Lombarda in collaborazione con la sezione di Varese. Confermata la presenza di Matteo Salvini, dei ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Bossi è stato invitato con una lettera. Previsti aperitivo e risottata. "Sarà – dice Fabrizio Cecchetti, deputato e coordinatore della Lega Lombarda - un momento di festa. Dopo quarant’anni la Lega è e rimane il sindacato del territorio". Oggi a Milano, flash-mob in piazza Duca d’Aosta per festeggiare i 40 anni.