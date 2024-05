Lombardia, proposta di legge sulla celiachia: “Maggiori tutele e strumenti”. In regione oltre 100mila celiaci

Milano – Oggi, 16 maggio, si celebra la Giornata nazionale della celiachia. In quest’occasione dalla Lombardia arriva "la prima proposta di legge regionale in Italia" per garantire più tutele ai pazienti. Ad annunciarlo è stato il presidente della Commissione Welfare e consigliere della Lega, Emanuele Monti, già presidente della Commissione Sanità nella scorsa consiliatura, che ha incontrato a Milano al Pirellone una delegazione dell'Associazione italiana celiachia (Aic). La celiachia, ricorda Monti, è "una malattia che, secondo il ministero della Salute, registra 9-10mila casi ogni anno, con una tendenza in crescita costante". In Lombardia si contano "oltre 100mila pazienti".

Gli obiettivi

"La mia proposta di legge, la prima in Italia - spiega - mira a potenziare gli strumenti di diagnosi, cura e attenzione ai pazienti celiaci, fornendo maggiori strumenti anche ai ristoratori e, in generale, alle mense, comprese ovviamente quelle scolastiche, al fine di offrire maggiore chiarezza ai pazienti celiaci su dove trovare pasti adatti a loro. Vogliamo inoltre valorizzare la rete dei negozi e delle farmacie che offrono prodotti per celiaci e creare un maggiore collegamento fra ospedali e territori. Il tutto sarà supervisionato da una cabina di regia incaricata di stilare annualmente tutte le azioni possibili che Regione Lombardia potrà intraprendere per essere al fianco degli oltre 100mila pazienti celiaci lombardi e delle centinaia di migliaia di persone che soffrono di disturbi legati alla nutrizione e all'alimentazione. Siamo certi - conclude Monti - che questo progetto di legge rappresenterà un ottimo e valido strumento di supporto per loro".

Il Pirellone si illumina di verde

Non solo. "Oggi, su mia proposta - ha aggiunto Monti - Palazzo Pirelli sarà illuminato di verde per attirare l'attenzione e sensibilizzare sulla patologia: sarà il primo sito pubblico in Europa ad aderire all'iniziativa globale Shine a Light on Celiac".

