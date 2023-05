Ballottaggi elezioni comunali Lombardia: i Comuni al voto e le sfide

Milano, 28 maggio 2023 – Si torna alle urne. Dei 595 comuni che il 14 e 15 maggio sono andati al voto, 41 affronteranno anche il secondo turno. In Lombardia sono 5 i Comuni che devono ancora scegliere il nuovo sindaco: Arese, Cologno Monzese, e Gorgonzola, in provincia di Milano; Nova Milanese in Brianza e Bema in Valtellina.

Le urne saranno aperte oggi, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15.

Ad Arese, la sfida è tra il vicesindaco e assessore al bilancio uscente Luca Nuvoli, 34 anni (candidato del Partito democratico, lista Forum e lista Arese che vive - Nuvoli sindaco) e l’outsider della politica aresina, Giovanni Congi, 55 anni, avvocato penalista e tributarista a Milano, candidato di Fratelli d’Italia e la Lega. Nessun cambiamento rispetto allo scenario del primo turno: l’esclusa Roberta Tellini ha chiuso a ogni possibilità di apparentamento politico.

Arese, Luca Nuvoli e Giovanni Congi

Ballottaggio con apparentamento a Cologno Monzese. Stefano Zanelli, candidato del centrosinistra, parte con il 35,22% dei voti al primo turno. Giornalista, esponente della civica Cologno Libera, impegnato da sempre nelle associazioni, è la prima volta che si candida a ricoprire un ruolo istituzionale. Con lui una squadra ampia, dal Pd al Movimento 5Stelle, passando per Alleanza Verdi Sinistra e Cologno Solidale e Democratica.

A corroborare le chance dello sfidante, Giuseppe Di Bari, 26,62% al primo turno e sostenuto da ben sei liste del centrodestra, l’unione formale con la lista "Avanti con Rocchi sindaco" e con l’ex sindaco Angelo Rocchi, 23,55 al primo turno. In entrambi i due Comuni la speranza del centrosinistra quella di riportare l’elettorato al voto, e di mantenere il vantaggio. Quella degli avversari, convogliare tutta l’area sul candidato "ballottante".

Cologno Monzese, Stefano Zanelli e Giuseppe Di Bari

A Gorgonzola la sfida a Ilaria Scaccabarozzi, la candidata del centrosinistra che ha preso il 47,15% dei voti, è nuovamente lanciata da Fabio Iannotta, il medico in quota Fratelli d’Italia sostenuto dal centrodestra ufficiale unito ma, al secondo giro, anche dalle tre liste civiche d’area. Iannotta prese il 25,08 al primo turno, Matteo Pedercini il 23,59: la speranza quella che la somma non tradisca le aspettative. All’apparentamento del centrodestra si era lavorato a spoglio del primo turno ancora non concluso, la formalizzazione era arrivata 48 prima della scadenza dei termini: “Un accordo che ci rende più forti, frutto di ideali comuni”.

Gorgonzola, Ilaria Scaccabarozzi e Fabio Iannotta

A Nova Milanese si va al ballottaggio, come nel 2018. Fabrizio Pagani, sindaco uscente, con quattro liste a sostenerlo (Partito Democratico, Vivere Nova Pagani Sindaco, Nova Oggi e Domani, Cuore a sinistra per Nova) ha sfiorato il traguardo al primo colpo, fermandosi però al 49,39%. Per il centrodestra questa volta la sfidante è Elena Maggi, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che segue a ruota con il 41,97%. Si è fermato all’8,64% il terzo candidato sindaco Andrea Romano, sostenuto dalla lista Noi con Andrea Romano Sindaco, la stessa di cinque anni fa, quando allo stesso modo si era presentato come candidato al ruolo di primo cittadino, ottenendo 1.025 voti. E proprio quest’ultimo ha annunciato l’apparentamento con il centrodestra.

Nova Milanese, Fabrizio Pagani ed Elena Maggi

La situazione di perfetta parità al primo turno ha costretto i 139 elettori del Comune valtellinese ad essere chiamati di nuovo alle urne: sarà battaglia all’ultimo voto tra Giovanna Passamonti (Visione Comune) e il sindaco uscente Marco Sutti (Per Bema), i candidati delle uniche due liste che si sono presentate al voto del 15 maggio. Al primo turno hanno ottenuto 49 voti ciascuno.