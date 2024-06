Ballottaggio in Lombardia, ecco i candidati dei comuni al voto il 23 e 24 giugno

Nel secondo turno delle elezioni comunali in Lombardia, 13 comuni voteranno nel ballottaggio che vedrà confrontarsi, per ogni comune, i due candidati sindaci che hanno ottenuto più voti alle urne l’8 e 9 giugno. Gli elettori sceglieranno quindi solo tra quei due e chi otterrà la maggioranza delle preferenze sarà eletto.

Si voterà domenica 23 giugno, dalle 7.00 alle 23.00, e lunedì 24 giugno, dalle 7.00 alle 15.00, negli stessi seggi in cui si è votato per il primo turno. Ecco la lista delle città interessate e le rispettive coppie di sfidanti.

Nel capoluogo cremonese andranno al ballottaggio Alessandro Portesani per il centrodestra, che al primo turno ha ottenuto il 43,2% delle preferenze, e il vicesindaco uscente di centrosinistra Andrea Virgilio, che si è fermato al 41,9%. È molto a rischio quindi la riconferma del centrosinistra, che ha visto il termine del mandato di Gianluca Galimberti, del Partito democratico.

Il più grande tra i comuni in provincia di Milano che andrà al ballottaggio è Paderno Dugnano. I candidati sindaco in lizza sono Carlo Boffi, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e da tre liste civiche, che ha preso il 47,5% dei voti al primo turno; e Anna Varisco, sostenuta sostenuta da Partito democratico, Sinistra per Paderno Dugnano, Italia Viva e altre tre liste civiche, che ha raccolto il 43,6% delle preferenze.

Nella città di Cusano Milanino, nel Milanese, si sfideranno Carla Pessina, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito democratico e altre liste civiche, e la sindaca uscente Valeria Lesma, sostenuta dal centrodestra unito. La prima aveva ottenuto il 46,6% dei voti, la seconda il 46,0%.

A Lainate, in provincia di Milano, sarà ballottaggio tra Alberto Landonio (ex sindaco civico vicino al centrosinistra che si è ricandidato), che ha ottenuto al primo turno il 33,2% dei consensi, e Danila Maddonini, di centrodestra, ferma al 24,9%.

Anche a Novate Milanese è tutto rinviato al 23 e 24 giugno. La sfida è tra Gian Maria Palladino (centrodestra) e Daniela Maldini (centrosinistra). Sono loro, con un risultato provvisorio del 42,5% dei voti il primo e del 34,5% la seconda, che parteciperanno alla corsa finale per il posto di primo cittadino.

A Peschiera Borromeo si confronteranno Andrea Coden, candidato per la coalizione di centrosinistra con il 39,4% dei voti e Mario Orfei, con la coalizione di centrodestra, che nel primo turno si è fermato al 27,1% dei voti.

A Settimo Milanese il ballottaggio sarà tra il candidato sindaco del centrosinistra Fabio Rubagotti e quello del centrodestra, Ruggiero Delvecchio. Entrambi hanno ottenuto, al primo turno, il 43,6% dei voti. Il primo, attuale vicesindaco, è sostenuto da Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 stelle e due liste civiche. Il secondo è supportato da tutte le forze politiche del centrodestra tranne Fratelli d'Italia.

A Trezzano sul Naviglio si andrà al ballottaggio tra la candidata civica Sandra Volpe, sostenuta dal centrosinistra (che ha ottenuto il 45,5% dei voti) e il candidato di centrodestra Giuseppe Morandi (con il 49,1% delle preferenze al primio turno).

A Malnate, in provincia di Varese, sfida aperta tra Sandro Damiani, candidato sindaco di Fratelli d’Italia per il centrodestra, e Nadia Cannito, candidata del Partito Democratico. Damiani ha ottenuto al primo turno il 31,4% dei voti, Cannito il 27,7%.

A Samarate, sempre nel Varesotto, si contenderanno la poltrona il sindaco uscente Enrico Puricelli, di centro destra, e Alessandro Ferrazzi, di centrosinistra. Puricelli ha ottenuto il 42,6% delle preferenze: lo sfiderà un Ferrazzi con il 29,2% dei voti.

A Romano di Lombardia, unico comune della bergamasca al ballottaggio, si sfideranno Gianfranco Gafforelli e Paola Suardi. Il primo, ex presidente della Provincia, candidato per il centrodestra, ha raccolto il 44,5% dei consensi al primo turno. A contendergli la fascia tricolore con il 40,1% sarà Suardi, sostenuta da Partito democratico e dalla civica Paola Suardi sindaco.

A Porto Mantovano, unico comune della provincia al ballottaggio, sfida tra tra Maria Paola Salvarani, di centrodestra, e Vanessa Ciribanti, di centrosinistra. La prima ha ottenuto il 35% dei voti ed sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e due liste civiche. La seconda, con il 33% delle preferenze, è supportata da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Generazione Porto.

A Chiari, unico comune del bresciano al ballottaggio, si sono dovuti ricontare i voti per stabilire chi avesse conquistato il secondo posto. Martedì è arrivato il verdetto: la sfida sarà tra Gabriele Zotti, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, e Domenico Codoni, del centrosinistra. Al primo turno, Zotti ha ottenuto il 34,5% dei voti, mentre Codoni si è fermato al 28,7%.