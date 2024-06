Ballottaggi in Lombardia, Cremona e altri 12 comuni al voto: ecco perché la sinistra punta al triplete

Sono tredici i comuni lombardi dove domenica e lunedì si sceglierà il sindaco. Gli elettori sceglieranno fra i due più votati nelle elezioni dell’8 e 9 giugno e alle urne si recheranno i cittadini di Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Lainate, Novate Milanese, Peschiera Borromeo, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Malnate, Samarate, Chiari, Romano di Lombardia, Porto Mantovano e, unico capoluogo di provincia, Cremona.

In riva al Po la sfida è incertissima. Alessandro Portesani, portacolori del centrodestra, si è aggiudicato il primo round con 402 (+0,7%) voti di scarto sul rivale, il vicesindaco uscente Andrea Virgilio, esponente del centrosinistra ed erede di Gianluca Galimberti. Nessun apparentamento con le quattro liste scartate, che hanno un serbatoio di voti del 15% e appello di entrambe perché si vada a votare. In palio il 5,3% dei Cinque Stelle, che non hanno appoggiato al primo turno i dem, sostenendo Paola Tacchini. Sullo sfondo, Maria Vittoria Ceraso e Ferruccio Giovetti, che con due civiche hanno sfiorato il 5 e il 4%, e Angelo Frigoli, con l’1,23% dei voti per Alternativa comunista.

In Provincia di Brescia si vota a Chiari, dove si fronteggiano Gabriele Zotti, centrodestra, che ha chiuso al 34.51% e Domenico Codoni, civico, con il 28.67%. In provincia di Bergamo c’è Romano di Lombardia con la sfida tra Gianfranco Gafforelli (centro destra, 44.47%) e Paola Suardi (centro sinistra con il 40.12%). In provincia di Mantova c’è Porto Mantovano dove si sceglie tra Maria Paola Salvarani (centro destra al 35.85%) e Vanessa Ciribanti (centro sinistra al 33.33%). Nel varesotto si vota a Malnate, dove si deve scegliere tra Sandro Damiani (centro destra al 31.38%) e Nadia Cannito (centro sinistra la 27.65%) e a Samarate dove in lizza ci sono Enrico Puricelli (centro destra al 42.58%) e Alessandro Ferrazzi (centro sinistra al 29.20%).

Infine, nel milanese il maggior numeri di comuni. A Cusano Milanino Carla Maria Pessina, centro sinistra al 46.56% se la vede con Valeria Lesma, al 46.01%. A Lainate il civico Alberto Landonio, al 33.19% contro Danila Maddonini, centro destra al 24.94%. A Novate Milanese centro destra di Gian Maria Palladino col 42.50% contro Daniela Maldini, centro sinistra al 34.51%. A Paderno Dugnano se la vedono il centro destra di Roberto Boffi, al 47.36% e Anna Varisco, centro sinistra, al 44.49%. A Peschiera Borromeo in campo il centro destra con Andrea Coden (39.39%) e Mario Orfei, centro sinistra con il 27.13%. A Settimo Milanese si affrontano il centro sinistra di Fabio Rubagotti che si era fermato al 43.69% e Ruggiero Delvecchio, centro destra, al 23.51%. Infine a Trezzano sul Naviglio Giuseppe Morandi del centro destra, che ha sfiorato l’affermazione al primo turno (49.12%), sfida Sandra Volpe, del centro sinistra (43.5%).