Robbio, Riso Gallo premia le aziende agricole impegnate nella sostenibilità

Robbio (Pavia), 3 marzo 2023 - Premiate due aziende agricole lomelline, per il loro impegno nella sostenibilità. Riso Gallo, industria risiera che sta puntando molto sulla sostenibilità, ha voluto infatti premiare le realtà agricole che si sono maggiormente distinte attraverso il Premio Mario Preve per un'Agricoltura Sostenibile 2023, alla prima edizione, intitolato al presidente della società scomparso il mese scorso.

Con la partecipazione dei partner Sygenta, Deutz Fahr, Albini Group e RiceHouse sono stati assegnati i premi suddivisi in quattro categorie: per il Premio Donna in Agricoltura è stata premiata Agrilomellina Società Semplice Agricola di Mortara; per il Premio Biodiversità la Società Agricola Ma.Chi. di Cozzo; il Premio Azienda più sostenibile è andato invece alla Petrini Renato e Pier Giorgio di Livorno Ferraris (Vercelli); Premio Innovazione alla Società Agricola Aina Roberto e Federico di Sant'Agabio (Novara).

"Promuovere la sostenibilità di un prodotto alimentare come il riso - spiega Riccardo Preve, consigliere delegato di Riso Gallo - significa agire in primo luogo sulla sua coltivazione, questo è importante perché per fare un lavoro serio non possiamo tralasciare nessun passaggio della filiera, e la parte agricola di un prodotto come il nostro è chiaramente fondamentale. Ecco perché le aziende agricole rappresentano in primis l'elemento chiave con cui collaborare per incrementare il livello di sostenibilità dei nostri prodotti. Con il progetto Il Riso che Sostiene operiamo affinché il numero di realtà che scelgono di collaborare con noi sia in costante aumento anno dopo anno. Oggi siamo arrivati a 155 aziende che rappresentano il 10% dell'intera superficie nazionale seminata a riso".