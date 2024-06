Prima riunione della giunta Lissia. Il sindaco di Pavia: giornata di “ambulatorio” per incontrare i cittadini

Pavia, 26 giugno 2024 – “L’8 e il 9 giugno la città ci ha chiesto di metterci al lavoro. Di farlo da subito, con energia e competenza perché c’è tanto da fare e tanti progetti al palo da riprendere in mano”. Il sindaco Michele Lissia ha spiegato così perché abbia fissato per questa mattina alle 8 la prima riunione di giunta. Sul grande tavolo soprattutto lavori e programmi. “Il primo passo – ha detto – è fare una ricognizione dello stato dell’ente, quindi come sono state lasciate le casse, i lavori, lo stato di avanzamento dei programmi”.

Nei primi 100 giorni di governo sono due gli obiettivi lanciati in campagna elettorale sui quali la giunta intende concentrarsi: la nuova piscina comunale e la nuova scuola a Pavia Ovest. “Sappiamo che non sono questioni di semplice soluzione – ha aggiunto -, ma bisogna iniziare a lavorare perché queste opere saranno quelle che ci occuperanno i prossimi anni”.

Dalla settimana prossima poi, Michele Lissia intende aprire un canale di comunicazione con i cittadini: “Lo abbiamo chiamato “ambulatorio”, una giornata d’incontro con i cittadini che si svolgerà a palazzo Mezzabarba e in modo itinerante nei quartieri come abbiamo fatto durante la campagna elettorale. E proprio per dare voce alle zone periferiche riattiveremo al più presto i comitati di quartiere che sono chiusi da una quindicina d’anni”.