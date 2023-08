Vigevano, la Moreschi replica alle accuse degli ex-dipendenti: “Nessun inadempimento”

Vigevano, 24 agosto 2023 - “L’azienda è colpita dall’ennesimo attacco da parte delle ex-maestranze che mettono in cattiva luce l’azienda, danneggiandone l’immagine anche livello internazionale”. Arriva a stretto giro la replica della Moreschi Spa, uno dei marchi più importanti della calzatura “made in Italy” alla lettera inviata, dai dipendenti licenziati dopo una lunga trattativa perché in esubero, all’Ispettorato Territoriale di Pavia per segnalare il mancato pagamento delle spettanze di luglio e delle quote di Tfr e dell’incentivo all’esodo oggetto dell’accordo di uscita del personale dall’azienda.

“Non c’è stato alcun inadempimento da parte dell’azienda – si legge nella nota diffusa nel pomeriggio dall’azienda – rispetto agli accordi presi lo scorso 18 luglio e ribaditi con la sottoscrizione dei 28 accordi individuali. Non capiamo la ragione di tale accanimento e chi abbia interesse, da ormai tre anni, a creare in modo ripetuto e sistematico, uno clima di conflitto nello stabilimento di Vigevano con l’unico possibile risultato di mettere a rischio la sua continuità”.