Siccità, guerra del riso tra Novara e Lomellina: battaglia per i canali d’irrigazione

Risaie attraversate da un canale irriguo

Novara - Il Consiglio d'amministrazione dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, il consorzio irriguo che gestisce la rete dei canali del Novarese e della Lomellina si riunisce oggi (giovedì 23 marzo) a Novara in un momento cruciale per il mondo risicolo, a poche settimane dalle semine, mentre già incombe lo spettro di una nuova siccità che si teme possa essere ancora più devastante di quella dello scorso anno.

Il regolamento

Secondo quanto riferisce l’Agi, il Cda dovrebbe discutere oggi un nuovo regolamento per gestire le situazioni critiche dopo che lo scorso anno si erano verificate tensioni tra i risicoltori novaresi e quelli della provincia di Pavia. I contenuti del nuovo regolamento non sono ancora noti, ma le anticipazioni circolate nei giorni scorsi hanno subito generato una protesta dei coltivatori novaresi che, ieri mattina, si sono presentati in una cinquantina alla sede del Consorzio per manifestare le loro preoccupazioni.

Le tensioni

Ciò che i risicoltori novaresi temono è che in una nuova situazione di scarsità idrica, si tagli la distribuzione nel Novarese per aumentare quella della Lomellina. Una scelta che secondo i risicoltori novaresi rischia di penalizzare pesantemente loro, senza aiutare i colleghi del Pavese.

Il presidente

Ieri il presidente dell'dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, il pavese Camillo Colli ha ascoltato i risicoltori ‘autoconvocati’ ma non ha promesso nulla. Si vedrà oggi quale decisione sarà assunta dal Consiglio d’amministrazione.