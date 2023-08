Premio EY imprenditore dell’anno 2023: vince Riso Gallo

Robbio, 25 agosto 2023 – I fratelli Carlo, Emanuele, Eugenio e Riccardo Preve, sesta generazione alla guida dell’azienda risicola Riso Gallo, si sono aggiudicati il premio EY imprenditore dell’anno per food & beverage per essere una famiglia impegnata da più di 160 anni nel diffondere la cultura del cibo italiano nel mondo.

Un’eccellenza del Made in Italy che presta, inoltre, sempre maggiore attenzione al tema della sostenibilità ambientale.

“Questo premio rappresenta un grande riconoscimento per la nostra famiglia che negli anni è stata in grado di creare un’azienda rilevante a livello italiano e globale senza perdere la propria tradizionalità, ma anzi rinnovando la propria offerta e attenzione alla sostenibilità per rispondere alle esigenze del consumatore moderno sempre più accorto e alla ricerca di innovazione -, ha commentato Emanuele Preve, direttore finanziario e consigliere delegato Riso Gallo - Per questo abbiamo intrapreso un percorso volto all’impegno per la cura dell’ambiente e del territorio, ma anche dei lavoratori lungo la filiera, promuovendo pratiche sostenibili”.