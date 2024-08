Mister Italia 2024: Alex Salzano e Andrea Valletta inseguono il sogno della fascia

Pavia, 24 agosto 2024 – Si chiamano Alex e Andrea hanno diverse passioni, differenti interessi, ma la medesima provenienza, Pavia e lo stesso sogno: indossare la fascia di Mister Italia 2024. Mercoledì prossimo, il 28 agosto, saranno a Giulianova dove si disputeranno le prefinali nazionali da cui usciranno i 40 finalisti.

Alex Salzano ha 35 anni lavora in ospedale come tecnico di radiologia, è iscritto alla facoltà di Scienze motorie e coltiva la passione per il body building. Più giovane Andrea Valletta che ha 29 anni e si divide tra il lavoro di magazziniere e l’attività di personal trainer.

Andrea Valletta

Da Pavia dove risiedono entrambi mercoledì si sposteranno a Giulianova in provincia di Teramo dove, in piazza del Mare alle 21.30, è in programma la prefinale nazionale del concorso organizzato dal patron Claudio Marastoni. Una novantina i ragazzi selezionati in tutta Italia da Simona Barchetti e Antonio Lambiase, ma soltanto quaranta di loro staccheranno il passaporto per la finalissima di Pescara, dove sarà eletto il nuovo Mister Italia che prenderà il posto del milanese Pierluigi Mastropasqua, che ha vinto nel 2023.