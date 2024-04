Max Pezzali guida per un giorno a Pavia: ecco perché e le tappe del suo tour

Pavia, 12 aprile 2024 – Guida turistica d’eccezione per Pavia. Questa mattina un gruppo di giornalisti è arrivato in città in pullman e, come accade in tutti i tour, ha seguito la guida, Max Pezzali. L’artista, che ha raccontato la città nei suoi dischi, ha accompagnato i visitatori a vedere i luoghi che ha raccontato, quindi dove si trovavano le due discoteche diventate celeberrime insieme alle 106 farmacie di “Con un deca”, la canzone uscita nel 1992.

Passando da via Rezia fino al piazzale antistante la basilica di San Michele, Pezzali che ultimamente non si vede spesso in città, si è fermato con i fan che gli chiedevano di scattare una foto o un autografo e ha dispensato sorrisi.

Il tour è legato a “Discoteche abbandonate”, il nuovo singolo del cantante scritto con Jacopo Ettorre e Michele Canova che ne ha curato anche la produzione, disponibile solo in radio dal 15 aprile, in digitale e su cd fisico autografato dal 26 aprile.