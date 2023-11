Pavia, un ‘Don Carlo’ moderno in scena al Teatro Fraschini

Pavia, 16 novembre 2023 – Debutterà domani, venerdì 17, al teatro Fraschini “Don Carlo” di Giuseppe Verdi. L’opera in quattro atti prodotta dalla Fondazione teatro Fraschini per la Stagione 2023/24. Andrà in scena alle 20 e in replica domenica alle 15,.30. Regista dello spettacolo Andrea Bernard, che farà il suo debutto in OperaLombardia dopo aver firmato importanti allestimenti in Italia e all’estero. Alla guida dei Pomeriggi Musicali farà ritorno Jacopo Brusa, dopo aver diretto Il trovatore. Le scene sono di Alberto Beltrame, i costumi Elena Beccaro. maestro del Coro Massimo Fiocchi Malaspina.

Terza e ultima opera scritta per l’Opéra di Parigi (con Jérusalem e Les Vêspres siciliennes), il Don Carlo è un dramma musicale che costò a Verdi una grande quantità di energia, con una rielaborazione che durò per un lungo periodo. Un affresco della Corte asburgica spagnola del 1500, tra guerre, rivolte, intrighi, matrimoni combinati ed inquisizione, e soprattutto il contrastato incontro tra l’infante di Spagna Don Carlo e Elisabetta di Valois, figlia del Re di Francia.

Classe 1987, altoatesino, il regista Andrea Bernard trasla le controversie politiche e amorose nell’attualità con una nuova chiave di lettura che parli alla società moderna. Un allestimento ispirato a una società distopica che richiama gli immaginari letterari della metà del Novecento. Don Carlo non è libero di amare chi vuole, si oppone al potere ma verrà messo sotto giudizio.

Sul palco un cast composto dal giovane tenore Paride Cataldo (Don Carlo), che si sta rapidamente facendo conoscere, Carlo Lepore (Filippo II, re di Spagna) che ha ormai una trentennale carriera, Angelo Veccia (Don Rodrigo), il soprano Clarissa Costanzo (Elisabetta di Valois), Laura Verrecchia (La Principessa d’Eboli), Mattia Denti ( Il Grande inquisitore) Sabrina Sanza, (Tebaldo, paggio di Elisabetta), Graziano Dallavalle (un frate), Erika Tanaka (Una voce dal cielo), Raffaele Feo (Il conte di Lerma/Un araldo)