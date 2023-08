Barcè in gara a Candia, torna la "Barceolada" sulle acque del Sesia

Candia Lomellina, 25 agosto 2023 - È un appuntamento fisso dell’estate lomellina che volge al termine: domenica 27, torna la “Barceolada”, gara non competitiva che si disputa sul Sesia, in prossimità del ponte per Casale Monferrato, con i barcè, le tipiche imbarcazioni a remo a fondo piatto che solcano i fiumi. Sarà possibile partecipare sia singolarmente, sia a coppie.

L’iscrizione è gratuita e anche le barche verranno fornite dagli organizzatori della manifestazione, l’associazione “Il Remo” e il Comune di Candia. L’appuntamento è per le 10, mentre la partenza avverrà mezz’ora più tardi quando si affronteranno vogatori lomellini che giocheranno in casa e altri “lupi” di fiume come i soci della Battellieri Colombo e della Canottieri Ticino.

In premio per i vincitori: salami crudi, coppe e cacciatorini. E, dopo l’aperitivo sul fiume, tutti a pranzo all’ex asilo infantile di via Roma per riprendersi dalle fatiche.