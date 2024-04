Ztl, cambiano le regole in tre mesi 15mila multe

Il regolamento di accesso alla zona a traffico limitato del centro storico è stato modificato. La decisione del Comune intende risolvere due delle problematiche più importanti emerse nei primi mesi di controlli elettronici: da un lato lo straordinario numero di sanzioni elevate in un solo trimestre, oltre 15mila molte a carico di residenti, dall’altro andare incontro alle istanze degli esercenti soprattutto di piazza Ducale che chiedono una maggiore flessibilità delle "finestre" per le operazioni di carico e scarico. Per i residenti "sarà possibile il transito in ingresso e in uscita da entrambi i varchi autorizzati", una disposizione che comunque non piace agli interessati. Situazione migliore per i commercianti: il carico-scarico si potrà effettuare dal martedì al venerdì dalle 6 alle 10 (massimo 30 minuti); come richiesto da Ascom eliminato il lunedì, giorno di chiusura per molti esercizi commerciali e ne è stato aggiunto un altro. Modificata anche la normativa per i disabili: l’accesso può essere comunicato entro le 72 ore; previsto uno "sconto" sulle sanzioni che saranno di 30 euro. U.Z.