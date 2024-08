Zinasco, scassinata la colonnina del self-service al distributore: rubati 2mila euro

Zinasco (Pavia), 17 agosto 2024 – Furto ai danni del distributore di carburante Ip sulla strada provinciale 193 alla frazione Sairano di Zinasco. Ignoti malviventi sono entrati in azione tra il pomeriggio e la sera della giornata festiva di Ferragosto e già nella mattinata di oggi, sabato 17 agosto, nonostante il periodo di ferie, il danno era stato sistemato e la funzionalità dell'erogatore ripristinata.

I ladri hanno forzato la cassa con i contanti della colonnina self-service, per un bottino di circa 2mila euro. Il furto è stato denunciato ieri ai carabinieri della locale stazione, della compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini sull'accaduto. Non hanno usato né esplosivi, pericolosi in una stazione di servizio con depositi di carburante, né un mezzo ariete, come in altri casi, per abbattere le colonnine, peraltro spesso dotate di sistemi di sicurezza passiva proprio per evitare simili colpi.

Ma molto semplicemente hanno forzato la serratura della cassa con i soldi in contanti, prelevando tutto il contenuto, ma con almeno il danno limitato appunto alla serratura e non all'intero sistema di erogazione del carburante in modalità self-service. Devono essere analizzati dai carabinieri i filmati dell'impianto di videosorveglianza, presente in ogni stazione di servizio, ma con tutta probabilità i ladri hanno agito a volto coperto per non essere riconoscibili.