Zenevredo, donna di 89 anni sventa la truffa: "Grazie ai carabinieri per avermi insegnato come" Ricordando i suggerimenti ricevuti in un incontro dell'Arma a novembre, l'anziana non ha creduto alla telefonata del truffatore che le chiedeva soldi o gioielli per far rilasciare il figlio arrestato per un incidente