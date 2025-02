Zecche nel liceo. Altri tre giorni di lezioni fuori sede

Saranno ancora ospiti dell’Università gli studenti del liceo scientifico Taramelli. Ieri pomeriggio la Provincia ha ultimato l’intervento di disinfestazione dalle zecche, ma l’istituto non è ancora pronto ad accogliere i ragazzi. Ora l’istituto dovrà provvedere ad effettuare un’accurata pulizia che potrebbe durare 48 o 72 ore. Soltanto a quel punto il portone grigio di via Mascheroni si potrà aprire di nuovo per accogliere i 730 studenti. Nell’attesa i ragazzi continueranno a sentirsi più grandi e a frequentare le lezioni al Campus della salute per chi frequenta le classi terze e quarte dove l’Università ha messo a disposizione tredici spazi oppure alla Nave nella sede della facoltà di ingegneria che è stata aperta alle quinte. È dal 13 febbraio che la presenza dei parassiti è stata notata prima soltanto in alcune classi e la settimana dopo in tutto l’edificio. Dopo il primo intervento di disinfestazione effettuato, i ragazzi sono tornati in classe, ma ancora la presenza indesiderata non era stata debellata, quindi tutti sono stati rimandati a casa. Giovedì 20 e venerdì 21 è stato effettuato un intervento di disinfestazione profonda con la sigillatura delle botole di accesso al sottotetto. Le zecche proverrebbero dai piccioni che probabilmente abitano il sottotetto.

M.M.