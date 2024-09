Volontari civici. Il progetto non decolla

Il progetto dei volontari civici non riesce a decollare. Quando per la prima volta è stato proposto in città, ormai due anni fa, l’attesa era ben diversa: ci si aspettava una massiccia adesione così da poter avere a disposizione del personale da destinare alle occupazioni più diverse in ambito della cultura, del tempo libero e di tutti gli ambiti nei quali poter fare una mano concreta. Invece le richieste per il ruolo sono state complessivamente soltanto nove ma ora i volontari attivi sono appena cinque perché gli altri o già avevano o hanno nel frattempo raggiunto i 75 anni che sono il limite massimo per l’operatività e che per questo o non stati "arruolati" o sono stati nel frattempo collocati a riposo. Così l’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di pubblicare nuovamente il progetto, magari puntando con maggiore attenzione sulle modalità di raggiungimento dei cittadini, atteso che una città come Vigevano non può certo esprimere numeri così risicati quando si parla comunque di attività di volontariato, considerate quante sono quelle che operano nel tessuto sociale e quante persone impegnano. In concreto per rivestire il ruolo di volontario civico è richiesta solo un’età compresa tra i 18 ed i 75 anni; non esistono scadenze per avanzare le candidature e non sono previsti periodi minimi di permanenza nel ruolo. Insomma si è scelto di rendere l’accesso più agevole possibile riducendo al minimo i requisiti. Anche l’ambito nel quale operare può essere scelto per rispondere al meglio ai propri interessi e alle proprie conoscenze. Per le attività di servizio le attrezzature e gli eventuali presidi per la sicurezza sono messi a disposizione direttamente dal Comune che si occupa anche di tutelare i volontari mediante la stipula di apposite assicurazioni.

Umberto Zanichelli