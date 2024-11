Voghera, tentato furto con scasso a saracinesca: 35enne fugge in bici, denunciato

Voghera (Pavia), 2 novembre 2024 - E' stato notato ancora vicino alla saracinesca del bar-pasticceria dove era stato segnalato un tentativo di intrusione. E alla vista dei carabinieri è fuggito in sella a una bicicletta, che è poi risultata pure rubata.

I.L., 35enne originario di Legnago (in provincia di Verona) è stato denunciato, in stato di libertà, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di grimaldelli atti allo scasso.

I militari del Radiomobile della Compagnia di Voghera sono intervenuti nella notte in via Vittorio Veneto, all'angolo con via Don Minzoni, dove il furto ai danni del bar-pasticceria è rimasto tentato. La fuga in bicicletta del sospettato è durata poco, con i carabinieri che lo hanno raggiunto e bloccato.

"Nella circostanza - spiega la nota dell'Arma - l'uomo ha opposto viva resistenza, rendendo difficili le operazioni". Per questo il deferimento per resistenza, mentre l'altra ipotesi di reato contestata riguarda il cacciavite di cui è stato trovato in possesso nella perquisizione personale. Non essendo stato colto in flagranza non è per il momento accusato del tentato furto aggravato dallo scasso, anche se indagini sono ancora in corso per accertare le eventuali responsabilità, con il sospetto che abbia usato proprio il cacciavite per cercare di forzare la saracinesca del bar pasticceria.

Nel frattempo gli ulteriori accertamenti dei carabinieri hanno anche permesso di scoprire che la bicicletta usata per la fuga era stata rubata pochi giorni fa, lo scorso 27 ottobre, a Tortona, in provincia di Alessandria, motivo per il quale dovrà rispondere anche dell'ipotesi di reato di ricettazione, salvo che riesca a dimostrare di esserne entrato lecitamente in possesso ignorandone la provenienza furtiva.