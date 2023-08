Voghera, spara contro la porta e ferisce il vicino: arrestato per tentato omicidio

Voghera (Pavia), 16 agosto 2023 - Ha sparato due colpi, con un fucile a canne mozze, contro la porta di un 70enne, rimasto ferito dai pallini che hanno attraversato il legno.

M.G., 56enne di Voghera, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e detenzione illecita di armi, portato nel carcere di Pavia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 70enne ha riportato ferite al braccio e al volto, medicato sul posto e poi trasportato, non in pericolo di vita, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia.

I militari della Compagnia di Voghera sono intervenuti nella tarda serata di ieri, martedì 15 agosto, in via Dettoni a Voghera, chiamati da altri residenti nel palazzo al numero civico 17, che avevano sentito il rumore dei due colpi di arma da fuoco e le grida del ferito. Dalla prima ricostruzione, effettuata dai militari attraverso alcune testimonianze e l'acquisizione di filmati di videosorveglianza, è stato individuato il presunto responsabile. Scattata la perquisizione domiciliare, il 56enne "è stato trovato in possesso di due fucili da caccia a canne mozze - spiegano i carabinieri nel comunicato stampa diramato oggi sull'accaduto - uno dei quali utilizzato per l'azione criminale".

La lite culminata con gli spari, in base a prime informazioni che attendono conferme dalle indagini ancora in corso, sarebbe scaturita da pregresse tensioni tra i due, apparentemente legate a problemi di vicinato.