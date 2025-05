Rubano abiti in casa. E moto a un ricoverato

Hanno approfittato di un incidente in pista per rubare due moto fuori dall’ospedale. In Strada Campeggi era stata parcheggiata l’auto con carrello al traino da dove sono sparite le supermotard Husqvarna 450, senza targa per allestimento da pista. I derubati sono due amici modenesi che erano arrivati nel Pavese per la pista di Castelletto di Branduzzo, dove uno dei due è caduto e si è ferito. All’uscita dall’ospedale, la brutta sorpresa. Sul furto indagano i carabinieri.

Invece in viale Sicilia è intervenuta la polizia di Stato per un furto anomalo in abitazione: il proprietario al rientro ha trovato la porta forzata e tutto a soqquadro. Oltre a pochi gioielli d’oro di modesto valore, i ladri gli hanno letteralmente svuotato gli armadi, portando via tutti i vestiti.

S.Z.