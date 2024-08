Voghera, rissa in piazza Duomo: due fratelli feriti con cocci di bottiglia

Voghera (Pavia), 31 agosto 2024 - Una rissa, pare con una decina circa di coinvolti, è scoppiata nella notte in piazza del Duomo a Voghera.

Erano passati pochi minuti dalla mezzanotte di ieri, venerdì 30 agosto, quando sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri. Con l'ambulanza in codice giallo sono stati trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia due fratelli, di 29 e 31 anni, originari sell'Ecuador, non in pericolo di vita, ma rimasti feriti in diverse parti del corpo, pare con cocci di bottiglia.

I militari della Compagnia di Voghera stanno ricostruendo l'accaduto e hanno identificato i presenti, oltre ad avviare indagini per individuare anche eventuali altre persone che possano essersi allontanate prima dell'arrivo sul posto dei soccorritori e delle forze dell'ordine.

Non è chiaro al momento neppure il motivo che abbia fatto scatenare la rissa, avvenuta nella centralissima piazza vogherse in piena notte, davanti alle vetrine di una profumeria che ovviamente in orario notturno era chiusa. Sono state riferite prima le urla di un'animata discussione e poi le botte tra più persone, una decina circa, sette o otto quelle identificate dai carabinieri, le cui posizioni sono ancora al vaglio. Nella rissa sarebbero stati usati come armi anche dei cocci di bottiglia, con i quali sarebbero appunto stati feriti i due fratelli, nonostante i divieti di portare contenitori in vetro all'aperto.