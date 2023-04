Voghera, escort rapinate e violentate: arrestati due clienti

Voghera, 7 aprile 2023 – Su un sito d’incontri avevano contattato due donne di nazionalità cinese, concordando con loro un rapporto sessuale, ma forse avevano già in mente una serata diversa. Due uomini un italiano di 49 anni e un senegalese di 35, sono stati arrestati nella scorsa notte dai carabinieri a Voghera con l’accusa di rapina in concorso e violenza sessuale perché una delle due donne è stata costretta ad avere un rapporto orale pur essendo non consenziente.

Da una prima ricostruzione effettuata dai militari, è emerso che i due uomini, quando sono arrivati all'appuntamento, hanno minacciato le due donne per farsi consegnare da loro il denaro contante che avevano in casa, 395 euro, e un telefono cellulare. Poi uno dei due ha pure costretto una delle vittime a un rapporto sessuale.

Sentendo le grida provenire dall’appartamento, alcuni cittadini che abitano nel palazzo, hanno chiamato il 112. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri che hanno fermato i due uomini mentre stavano fuggendo sulle scale. Nelle tasche avevano i soldi e il telefonino. I due malviventi sono stati portati al carcere di Torre del Gallo a Pavia.